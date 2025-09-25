Спасиха 2-годишно мече край Смолян. Сигнал за животното, което било в безпомощно състояние и се намирало в река между селата Смилян и Кошница, бил получен около 19 часа в сряда на спешния телефон 112.

Експерти на РИОСВ - Смолян, слуичтели на ДГС - Смилян и полицаи от РУ-Смолян се отправили към мястото, за да окажат помощ на мечето. След като то било открито - било упоено и прегледано. установено е, че е от женски пол и има рана в областта на врата, която вероятно е от няколко дни.

В ранните часове на четвъртъка животното е транспортирано и предадено на Парка за танцуващи мечки в град Белица. Там ще му бъдат направени допълнителни прегледи и за него ще бъдат положени необходимите грижи.

