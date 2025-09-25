Мечка е забелязана в землището на град Левски, съобщиха от общината чрез страницата си във фейсбук. За БТА информацията бе потвърдена от кмета Любка Александрова, която каза, че е уведомена Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен.

Животното е забелязано вчера, в местността Шаварна, в близост до стара помпена станция. Сигналът е подаден от жена около 18:10 часа.

От Община Левски се обръщат с призив към жителите към момента да ограничат посещенията си в местността, където е забелязана мечката. В случай, че я забележат, да не я провокират по никакъв начин – да не вдигат шум, да не я замерят с предмети, да не се опитват да си правят селфи.

Важно е незабавно да се подаде сигнал на тел. 112 и да се опише точното местоположение на животното.

Преди десетина дни мечка мина и по улици в Ловеч. Тогава животното беше изведено извън пределите на града с помощта на полицейски патрул.

