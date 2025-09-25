Ако няма коренна промяна на електоралната картина, статуквото ще остане същото независимо дали предсрочните избори са 10, 15, или 20. Това каза политологът Георги Киряков в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS.

Заедно с политическия анализатор Георги Харизанов те коментираха изследването на “Тренд”, което показва, че при избори днес първа позиция заема ГЕРБ-СДС с подкрепа от 26,4 процента. Следват ги три формации с близки резултати – „Възраждане” с 13,9 на сто, „ДПС-Ново начало” с 13,5% и „ПП-ДБ с 13,3 на сто от гласовете. Останалите формации, които са над 4-процентната бариера, са БСП, ИТН, МЕЧ и „Величие”.

“Нищо по-различно няма да излезе. Коалиция с 4 партии и отново разделена опозиция. Това ще бъде картината. Имайки предвид разговорите за кандидат за президент, съм скептичен, че ПП-ДБ ще влязат в каквото и да е взаимоотношение с ГЕРБ, която най-вероятно ще бъде първа политическа сила и ще получи мандат, ако има предсрочни избори”, обясни Киряков. По думите му ПП-ДБ все още се борят за второто място. “Това означава, че не са добавили нищо като стойност към сегашния си електорат”.

“Изследването показва, че определени партии се стабилизират в челото на българската политика. Означава и че други партии не качват популярност, не получават електорален дивидент. По отношение на “ДПС-Ново начало” темата с предишното ДПС се затвори окончателно и от жълтите павета животът изглежда по един начин, но от вътрешността на страната изглежда по съвсем различен. В много общини има харесвани кметове, които публично благодарят на Пеевски, че е допринесъл за развитието на общината. Тази стабилизация тепърва ще започне да прави впечатление в социологията”, коментира Харизанов.

“В момента няма ситуация, която да предполага някой да помете цялото статукво, включително “Възраждане”. Те станаха част от него - да, националистическо, псевдопатриотично и крайно, но все пак са част. Единственото, което може да разклати тази картина, е някой нов проект, който се свързва с президента”, каза Киряков.

По думите на Харизанов тази сутрин Атанас Атанасов не е бил един от най-убедителните опозиционни лидери. “На въпроса какво предлага, ако падне правителството, отговорът му беше, че ще отидем на избори, а там каквото кажели хората. Това не са отговори. Значи няма вариант, концепция или стратегия”.

Двамата коментираха и предстоящия протест на "Боец" пред централата на “ДПС-Ново начало” под надслов: “За свободна България - без Пеевски, Борисов и мафията!”, към който ще се присъединят и от ПП-ДБ.

“Би било жалко, ако се случи напрежение между български граждани заради техните политически различия. Но защо има протест срещу Пеевски? Те не са звъняли на министрите, когато са били част от управляващото мнозинство. Председател на парламентарна група да комуникира с представители на изпълнителната власт откога е проблем?”, попита Харизанов.

Според Киряков има две места за такъв вид битки - едното е Народното събрание, а другото е на избори. “Ако много искат да постигнат нещо, да отидат да убедят достатъчно хора да гласуват за тях. Но такива извънпарламентарни демонстрации, които да търсят единствено публичен ефект с цел да се вдигне градуса на напрежението, не кореспондират с тяхната идея за демократичност и правене на политика”, обясни той.

