Израел затвори единствения граничен пункт между окупирания Западен бряг и съседна Йордания, с което попречи на повече от два милиона палестинци да имат достъп до външния свят. Израелската летищна администрация, която контролира граничния пункт на моста Аленби, заяви, че той ще бъде затворен за неопределено време от сряда сутринта „по указание на политическото ръководство“. Не посочи причина.

Затварянето блокира много палестинци на Западния бряг, които не могат да пътуват планирано в чужбина. Тези, които са в чужбина, не успяха да се приберат у дома. Това се случва дни след като двама израелски военни бяха застреляни близо до граничния пункт от въоръжен йорданец, който беше убит на място.

Граничният пункт - известен още като моста „Крал Хюсеин“ - се намира на около половината път между Аман и Йерусалим и е единственият официален граничен пункт между Западния бряг и Йордания. Той е и единствената входна точка за Западния бряг, която не минава през Израел.

Повечето палестинци на Западния бряг нямат право да пътуват през израелските летища или други израелски гранични пунктове, което означава, че мостът е важна връзка с външния свят.

Видният палестински политик Мустафа Баргути заяви пред Би Би Си, че това е „опасен ход“, който означава „затваряне“ на хора на Западния бряг и „лишаване от единствения изход“.

Йордания е дом на повече от 2 милиона регистрирани палестински бежанци, докато повече от половината от населението ѝ от над 11 милиона са от палестински произход. Тя поддържа сигурност, търговия и дипломатически отношения с Израел от мирния договор от 1994 г., но е гласовит критик на действията на Израел спрямо палестинците.

Редактор: Емил Йорданов