Румен Радев: Говори се усилено за стена срещу дроновете, но е важно да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Пеевски
Асен Василев: „Продължаваме Промяната“ ще подкрепи свалянето на председателя на парламента
Той коментира идеята за създаване на "стена" от дронове
Евродепутатите от "Обнови Европа" поискаха Европейската комисия да спре плащанията към България заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев, който принадлежи към тяхната партия, съобщи "Политико". Председателката на либералната група в Европейския парламент изпрати писмо до Европейската комисия, в което заявява, че българското правителство използва независимата антикорупционна комисия за политически цели. Темата коментира евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев в предаването „Пресечна точка”.
Той заяви, че няма риск да загубим средства заради тази тема.
„Искането на групата „Обнови Европа” е опит да защитят партийни интереси, като с това се удря имиджът на България. Не виждам какво ще се постигне с това писмо. Ако се спрат средствата, това ще удари всеки един български гражданин – общините, парите за инфраструктура, средствата по Плана за възстановяване и устойчивост”, посочи той.
Радев коментира писмото на Радан Кънев, изпратено до ЕНП, в което пише, че „в България протича процес на овладяване на институциите и на най-голямата партия в страната ГЕРБ от нелегитимни икономически и политически кръгове”.
„Тъкмо човек, от политическата сила на Радан Кънев, а именно Христо Иванов, слизаше от джипа на Бобоков. На техните протести участва Васил Божков и ги финансира. Така че, ако говорим за овладяване, трябва да помислим дали опозицията не е овладяна и не изпълнява бизнес поръченията и политическите желания на група олигарси. Не смятам, че ГЕРБ е овладяна. Ние сме партия със стабилна основна и не позволяваме бизнес интереси да влияят на вземането на решения в партията. ЕНП добре знае това и доверието, което има ГЕРБ-СДС в европейските институции, доказва това”, каза Радев.
„Стена” срещу дронове
Евродепутатът коментира идеята за изграждане на „стена” срещу дронове в страните, които граничат с Русия и с членове на НАТО.
Той посочи, че последните провокации от страна на Руската федерация показват, че трябва да се вземат мерки – да се засили охраната както на въздушните граници, така и на сухопътните с Русия и Беларус. Вече се изгражда отбранителен вал в Полша и Прибалтийските държави, допълни той.
„Стената” от дронове е проект, който се задейства, механизмът SAFE работи, коментира още евродепутатът.
Радев каза, че на България е нужна както техника, така и обучени хора.
Конференция на тема „Границите на изкуствения интелект и рисковете от дигитална свръхинтелигентност" в Брюксел
Емил Радев каза, че с навлизането на по-мощните технологии – изкуствен общ интелект и свърхинтелект – има риск в бъдеще да изгубим контрол. И затова трябва да се вземат превантивни мерки. Той обаче заяви, че Европа не трябва да се ограничава развитието на технологиите, защото в провинен случай ще бъде изпреварена от САЩ и Китай. Но допълни, че трябва да се зададат етични стандарти и нужната регулация за тези свръхтехнологии и че те трябва да функционират под контрол от страна на хората.
