Евродепутатите от "Обнови Европа" поискаха Европейската комисия да спре плащанията към България заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев, който принадлежи към тяхната партия, съобщи "Политико". Председателката на либералната група в Европейския парламент изпрати писмо до Европейската комисия, в което заявява, че българското правителство използва независимата антикорупционна комисия за политически цели. Темата коментира евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев в предаването „Пресечна точка”.

Той заяви, че няма риск да загубим средства заради тази тема.

Бойко Борисов: Плащания по ПВУ ще дойдат при всички положения

„Искането на групата „Обнови Европа” е опит да защитят партийни интереси, като с това се удря имиджът на България. Не виждам какво ще се постигне с това писмо. Ако се спрат средствата, това ще удари всеки един български гражданин – общините, парите за инфраструктура, средствата по Плана за възстановяване и устойчивост”, посочи той.

Радев коментира писмото на Радан Кънев, изпратено до ЕНП, в което пише, че „в България протича процес на овладяване на институциите и на най-голямата партия в страната ГЕРБ от нелегитимни икономически и политически кръгове”.

„Тъкмо човек, от политическата сила на Радан Кънев, а именно Христо Иванов, слизаше от джипа на Бобоков. На техните протести участва Васил Божков и ги финансира. Така че, ако говорим за овладяване, трябва да помислим дали опозицията не е овладяна и не изпълнява бизнес поръченията и политическите желания на група олигарси. Не смятам, че ГЕРБ е овладяна. Ние сме партия със стабилна основна и не позволяваме бизнес интереси да влияят на вземането на решения в партията. ЕНП добре знае това и доверието, което има ГЕРБ-СДС в европейските институции, доказва това”, каза Радев.

„Стена” срещу дронове

Евродепутатът коментира идеята за изграждане на „стена” срещу дронове в страните, които граничат с Русия и с членове на НАТО.

Румен Радев: Говори се усилено за стена срещу дроновете, но е важно да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Пеевски

Той посочи, че последните провокации от страна на Руската федерация показват, че трябва да се вземат мерки – да се засили охраната както на въздушните граници, така и на сухопътните с Русия и Беларус. Вече се изгражда отбранителен вал в Полша и Прибалтийските държави, допълни той.

„Стената” от дронове е проект, който се задейства, механизмът SAFE работи, коментира още евродепутатът.

Радев каза, че на България е нужна както техника, така и обучени хора.

Конференция на тема „Границите на изкуствения интелект и рисковете от дигитална свръхинтелигентност" в Брюксел

Емил Радев каза, че с навлизането на по-мощните технологии – изкуствен общ интелект и свърхинтелект – има риск в бъдеще да изгубим контрол. И затова трябва да се вземат превантивни мерки. Той обаче заяви, че Европа не трябва да се ограничава развитието на технологиите, защото в провинен случай ще бъде изпреварена от САЩ и Китай. Но допълни, че трябва да се зададат етични стандарти и нужната регулация за тези свръхтехнологии и че те трябва да функционират под контрол от страна на хората.

