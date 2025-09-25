-
Образуваха дисциплинарно производство срещу българския европрокурор
България е на 1/2-финал на Световното по волейбол за мъже след победа срещу САЩ
„Пресечна точка”: За електоралните нагласи и защо младите българи остават да живеят при родителите си
След гонка: Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки за една година(ВИДЕО)
Спортни новини (25.09.2025 - обедна)
"Сикрет сървис" разследва "саботажи" срещу Тръмп в ООН (ВИДЕО)
Темата коментират доц. Георги Лозанов и проф. Румяна Коларова
Преодолими ли са различията между доскорошните партньори ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС и възможно ли е да обединят сили, за да има страната ни евроатлантически президент. Темата коментират проф. Румяна Коларова и доц. Георги Лозанов в студиото на „Челюсти” по NOVA NEWS.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
