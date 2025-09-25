Преодолими ли са различията между доскорошните партньори ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС и възможно ли е да обединят сили, за да има страната ни евроатлантически президент. Темата коментират проф. Румяна Коларова и доц. Георги Лозанов в студиото на „Челюсти” по NOVA NEWS.

Редактор: Цветина Петрова