София ще бъде домакин на кръгла маса по проблемите на затлъстяването. В рамките на форума ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с разпространението и последиците от това заболяване.

Сред темите са и влиянието върху сърдечно-съдовото здраве, както и икономическите и социални последствия от него. Ще бъдат представени и насоки за национална програма за борба със затлъстяването.

