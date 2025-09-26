Снимка: iStock
В рамките на форума ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с разпространението и последиците от това заболяване
София ще бъде домакин на кръгла маса по проблемите на затлъстяването. В рамките на форума ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с разпространението и последиците от това заболяване.
Сред темите са и влиянието върху сърдечно-съдовото здраве, както и икономическите и социални последствия от него. Ще бъдат представени и насоки за национална програма за борба със затлъстяването.
Новата пандемия – затлъстяването: Как да се справим с проблема (ВИДЕО)
