Целта му ще е да се подобри координацията между службите
След случаите на промишлени пожари в страната, в Русе се провежда мащабно учение. Целта е да се изпита готовността за реакция на институциите при пожари в складови площи и да се подобри координацията между службите.
По време на учението ще се разиграе разузнаване и оценка на обстановката, организиране на евакуация и оказване на помощ на пострадалите.
„Имаме си секретар на щаба, който записва времената на всички пристигнали сили и средства от всички районни служби. Така може по-лесно при анализа и при съставянето на оперативни планове да знаем за колко време всяка една от службите до мястото на пожара при такъв инцидент. Затова привличаме доброволци, чиято най-важна задача е да осигурят периметъра на предприятието, да информират всички съседни обекти за това да се направи превантивна евакуация на обекти”, отбеляза началникът на РПБЗН - Русе Светослав Войчев.
