Снимка: Министерски съвет
-
Димитър Ганев: Ако има предсрочни избори, Радев ще е в най-силна позиция
-
Тръмп отново каза, че Украйна може да си върне територии
-
Депутатите се събират на редовно заседание в трети опит за успешен кворум
-
Паркирането в София: Предлагат приходите от зоните да се разпределят между СО и ЦГМ
-
Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата по ПВУ (ОБЗОР)
-
Росен Желязков: Бордът по водите не е решение, а инструмент за спряване с кризата
На 80-тата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк
Премиерът Росен Желязков се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.
На 80-тата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, двамата разговаряха за световните конфликти, както и за ролята на България, която отбелязва 70-тата годишнина от членството си в Организацията на обединените нации.
Снимка: Министерски съвет
В хода на срещата Желязков представи новия постоянен представител на България Гергана Караджова, която ще се присъедини от тази година начело на мисията ни в Ню Йорк.
Снимка: Министерски съвет
С генералния секретар г-н Гутериш имахме много добър приятен, приятелски разговор. Наред с теми от дневния ред на организацията + изразихме и нашите притеснения за продължаващите в световен аспект напрежения +, но и оптимизъм за това, че има много възможности да се постигнат повече се увеличава и е с все повече потребности + Говорихме и за ролята на България в Европейския контекст, ролята на България като страна от черноморски райони и предизвикателствата от това.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни