Престрелки и обвинения след призива на евродепутатите от „Обнови Европа” парите по Плана за възстановяване и устойчивост за България да бъдат спрени заради работата на Антикорупционната комисия и ареста на варненския кмет Благомир Коцев. Правителството успокои, че 6 милиарда евро от ПВУ ще пристигнат у нас, но предупреди, че действията на едно от най-важните политически семейства в Европа ще има своя ефект. Разчетът на кабинета показва, че до момента страната ни е усвоила над 3,2 милиарда лева или близо 23% от общата сума. Плановете на правителството са цялата сума от над 12 милиарда лева да бъде получена до месец август догодина.

Темата в „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха икономистът и преподавател в СУ доц. Косьо Стойчев и изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев. Според тях България е изправена пред сериозно изоставане по усвояването на средствата от Плана за възстановяване и устойчивост, а рискът да загуби милиарди левове е реален.

Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата по ПВУ (ОБЗОР)

„Така или иначе имаше огромни проблеми по процеса на усвояване на Националния план за възстановяване. Ние практически се намираме в последния влак“, подчерта доц. Стойчев. Според него дори евентуален политически натиск от Брюксел не може автоматично да спре плащанията, тъй като средствата вече са договорени с бенефициентите. „По-скоро България може да бъде предупредена, но икономиката трябва да бъде защитена от политически сътресения“, добави той.

Михаил Кръстев беше още по-критичен. По думите му страната е усвоила едва 23% от средствата по ПВУ, а хоризонтът пред усвояването на европейските фондове бил „трагичен“. „Потресаваща некадърност виждаме по отношение на управлението на тези средства. Липсва експертен и административен капацитет. Политическите дрязги са по-важни от това дали ще получим десетки милиарди левове, или не“, заяви той. Икономистът подчерта, че дори оптимистичните прогнози на правителството за получаване на третото плащане до края на годината са нереалистични. „Очакванията, че ще усвоим всички пари до август догодина, просто са несериозни“, каза той.

Двамата експерти са категорични, че ако България не ускори процеса, рискува да изгуби средства както по Плана за възстановяване, така и по оперативните програми, а това би наложило финансирането на редица проекти с пари от националния бюджет. „Ефектът върху бюджета може да бъде тежък. Ако не усвоим европейските средства, ще трябва да плащаме два пъти – веднъж, защото губим грантовете, и втори път, ако държавата бъде осъдена за неправомерни действия“, предупреди доц. Стойчев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова