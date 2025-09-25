Политически престрелки и обвинения след призива на евродепутатите от „Обнови Европа” европейските средства за България да бъдат спрени. Правителството успокои, че шестте милиарда евро от Плана за възстановяване и устойчивост ще пристигнат, но предупреди, че действията на едно от важните политически семейства в Европа ще има ефект. Разчетът на кабинета показва, че до момента страната ни е усвоила над 3 милиарда и 200 милиона лева или близо 23% от общата сума. Плановете на правителството са цялата сума от над 12 милиарда лева да бъде получена до август догодина.

Вицепремиерът Томислав Дончев призова политическите бури да не водят до колебания и изпълнението на проектите по ПВУ да не бъде забавяно. Този призив идва ден след искането към Европейската комисия да спре средствата за страната ни заради работата на антикорупционната комисия и ареста на варненския кмет. В парламента Бойко Борисов обвини „Продължаваме промяната”, че блокират парите за България заради собствения си интерес. Отговорът на Асен Василев беше, че те не са подавали сигнал към европейските си колеги, а потенциалното замразяване на средствата е заради влиянието на Делян Пеевски и липсата на независима антикорупционна комисия.

Томислав Дончев: Ще има средства за покриване на разходите по проектите от ПВУ

Ден след призива на групата на “Обнови Европа”, правителството отчете напредък в разходването на средствата.



„Ние не може да подценяваме това искане и от това ефект ще има, това е изключително сериозна политическа формация, влиятелна в европейските институции. В същото време искам категорично да кажа, че няма такава тема за 6 млрд. под въпрос”, каза Томислав Дончев.



От парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини „Продължаваме промяната”, че работят срещу интереса на страната: „Те не се интересуват нито от държава, нито от плащания нито от какво ще стане утре. Интересува ги само собственото им оцеляване. Как хората, които първи отвориха духа от бутилката и започнаха с политическите арести сега се борят с политическите арести. И то при положение, че има няколко съдебни състава, които се произнасят сиреч съд. Иначе и аз съм разочарован, натъжен, но не мога да коментирам съда, че Коцев го оставиха в ареста”.



Асен Василев отрече партията му да е изпращала сигнали към европейските им партньори: "Това, което виждате е АЛДЕ, които изхвърлиха ДПС на Пеевски. Тези, които осуетяват парите за български граждани са Борисов и Пеевски, затова, че държат Благо Коцев като политически затворник и че не позволяват 2 години да се избере политически независима антикорупционна комисия".



В позиция до медиите Делян Пеевски също обвини „Продължаваме промяната-Демократична България”, че са готови да провалят благосъстоянието на държавата и на хората с доноси и измами, както сега се опитват да лишат българските граждани от 6 млрд. по Плана за възстановяване и устойчивост.