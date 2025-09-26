В търсене на решение за справяне с водната криза в страната, вицепремиерът и председател на Националния борд по водите Атанас Зафиров е в Брезник.

В града е обявен режим на водата, както и частично бедствено положение заради лошите показатели на питейната вода, сред които и завишени нива на манган. По повода Държавният резерв отпусна 13 тона питейна вода за нуждите на местните хора.

Водна криза: Какъв е наличният обем на язовирите у нас?

На посещение в града е и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. „Водният режим ще бъде прекратен при осигуряване на нужния дебит от вода за града – 30 л./с. Ако се осигури нужният финансов ресурс, може да бъде изграден и нужния нов водопровод за захранване през язовир „Студена””, каза той пред журналисти след края на срещата. Иванов определи Брезник като един от най-потърпевшите градове вследствие на климатични промени, които засягат водните източници.

По думите му, общината може да бъде еталон за разходване на публични средства за водна инфраструктура.

„За следващата година има много планирани проекти, а за тази година са инвестирани около 2,6 млн. лева по тази насока. За съжаление проблемът е ситуаиран не само в града, а и в околните населени места, а нивото на язовир „Красава” е паднало драстично. Това е и основния водоизточник на околността”, посочи още Иванов и допълни, че се очаква необходимото финансиране за рехабилитация на водоснабдяването да бъде налично и тя да бъде звършена до следващия летен сезон.

Той съобщи още, че е възможно да се изолират количествата манган от питейната вода в следващите дни, като до тогава се търсят алтернативни източници на питейна вода. За обществените сгради са осигурени и хидрофорни инсталации.

„Обсъдихме и почистване на водните басейни и наличните източници, тъй като те са ключове за района, а част от тях са в лошо състояние. Разгледахме и варианти за изграждане на нови водопроводи, за да може да се използват напълно наличните количества. Не трябва обаче да се работи само с молби и призиви – ние имаме план от ден едно. Общинските инвестиционни програми не могат да покрият напълно финансирането”, каза още министър Иванов. Той съобщи още, че се очаква разглеждане на ВиК проектите за Плевен, за да може да се започне работата по тях и да се продължи работата по останалите критични точки.

„В Брезник се срещнахме с кмета, с управителя на местното ВиК дружество, за да се запознаем с всички проблеми. Това е една от критичните точки по отношение на безводието – трябва своевременна реакция, за да се помогне на хората”, каза Атанас Зафиров.

Голяма част от проблемите, които са констатирани са наследени във времето, а тези наслагвания Зафиров определи като „липса на политическа воля”.

Държавният резерв предостави 13 176 литра вода на община Брезник

„Не е време да търсим вина и отговорност, ние сега сме тук, за да намерим решение. Хубаво е, че сме тук, защото така можем да открием такова. Сформираният борд за водите обаче е част от инструментите, а не самото решение за проблема. Ние можем да констатираме проблем и да предложим решение за Министерския съвет, но за съжаление голяма част от проблема е и финансов”, каза Зафиров. Той обясни, че към момента районът търпи загуби на вода от около 80%, като основна причина е и влошеното състояние на водопреносната мрежа.

Инспектиран беше и язовирът в града, като проверката идва след критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за водната криза и напътствията му към представителите на кабинета да бъдат на критичните места в търсене на решение. Още вчера премиерът Росен Желязков заяви от САЩ, че се очаква председателят на борда по водите да посети Брезник.

Вече два месеца градът е на воден режим, а дори когато има вода тя е негодна за пиене. Завишените нива на манган се дължат на ниското количество вода в язовир "Красава", а всичко това накара жителите на Брезник да излизязат и на протести.