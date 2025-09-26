Около 600 000 души в страната нито учат, нито работят. Това съобщи в предаването „Социална мрежа” на NOVA NEWS Томчо Томов, директор на Националния център за оценка на компетенциите към БСК. Томов коментира също включването на тези хора в икономическите процеси като кауза за обществото.

„Около 600 хиляди души у нас нито учат, нито работят. Трябва да признаем обаче, че причините за това са различни за всеки един човек – доста хора имат здравословни проблеми или увреждания, а наш дълг като общество е да създадем работни условия за тези хора – икономиката също има потребност от това”, обясни Томов. По думите му, причините за прекъсването на заетостта биха могли да варират от краткосрочен здравословен проблем до дългосрочна нужда от грижа за болен роднина на даденото лице.

Пазарът на труда през юни: Над 13 000 намерили работа, безработицата спада

Според Томов друг голям проблем на трудовия пазар е нерегламентираният труд, както и финансирането на живота на младежите от роднини, работещи в чужбина. Сред младети хора се наблюдава и тенденция към отлив от сферата на производство и индустрия.

„Има постановление на Министерски съвет, чрез което да се определи как да се обменя информацията между агенциите, чрез които инструменти и ние можем по-лесно да достигнем до хората индивидуално”, каза заместник-изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Габриела Горанова-Димчева.

Как можем да превърнем изгубения потенциал в двигател за растеж?

„Проблем, особено за младите хора, е порочният кръг в търсенето на работа, при който има желание, но липсва достатъчно опит. Същото важи в известна степен и за хората над 50 години – там също има трудности при намирането на работа, особено ако има и прекъсвания на стажа”, каза Томчо Томов.

„Много важно е да се активират хората на пазара на труда, включително и да се регистрират в бюрата по труда”, каза още Димчева. Според нея, меки умения, като изграждане на добра автобиография и комуникация с потенциалния работодател, с фокус върху личностите умения и качества, са все още особено ключови в избора и намирането на желаната работа.

