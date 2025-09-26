Федералният съд в американския щат Вирджиния официално обвини бившия директор на ФБР Джеймс Коми в две престъпления, свързани с показанията му пред Конгреса. Коми, който отдавна е критикуван от президента на САЩ Доналд Тръмп, е обвинен, че е излъгал сенатска комисия през 2020 г. относно това дали е разрешил изтичане на класифицирана информация към медиите.

Обвинителният акт идва дни след като Тръмп призова висшия служител на правоохранителните органи на страната да разследва по-агресивно политическите противници, включително Коми.

В отговор на обвинителния акт Джеймс Коми се обяви за невинен и заяви, че има „голямо доверие във федералната съдебна система“.

Обвинителният акт в американската съдебна система е официално обвинение, повдигнато от голямо жури, след като те прегледат доказателствата, за да определят дали делото трябва да продължи.

Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата

Разследването се ръководи от Линдзи Халиган, прокурор на САЩ за Източния окръг на Вирджиния, която преди това беше личен адвокат на Тръмп. Главният прокурор Пам Бонди, призована от Тръмп през уикенда да преследва Коми, заяви в изявление, че обвинителният акт „отразява ангажимента на Министерството на правосъдието да държи под отговорност онези, които злоупотребяват с властови позиции, за подвеждане на американския народ“.

Двустраничният обвинителен акт е оскъдно детайлизиран, но в него се казва, че Коми е обвинен по едно обвинение за неверни твърдения и друго за възпрепятстване на правосъдието. И двете обвинения са свързани с явяването на му пред съдебна комисия на Сената през септември 2020 г., когато той беше разпитан за начина, по който ФБР водеше две взривоопасни разследвания - едното за намеса на Русия в изборите в подкрепа на Тръмп, и другото за използването на частен имейл сървър от Хилари Клинтън.

Петгодишният срок на давност за обвинения, основани на това изслушване, щеше да изтече следващата седмица.

Ако бъде признат за виновен, Коми може да получи до пет години затвор.

„Няма да живеем на колене и вие също не бива“, каза Джеймс Коми в изявление.

Редактор: Емил Йорданов