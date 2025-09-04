Правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп поиска от Върховния съд да реши дали той е имал правомощието да налага широкообхватни мита по закон, предвиден за използване в извънредни ситуации. Това съобщи "Ройтерс", като се позова на съдебни документи.

Федерален съдия: Тръмп незаконно е спрял средствата за Харвард

Министерството на правосъдието обжалва решение на апелативен съд от 29 август, което постанови, че повечето от митата на Тръмп са незаконни. Това подкопа използването на тези налози от президента републиканец като ключов инструмент на международната икономическа политика.

Тръмп и Зеленски ще разговарят на 4 септември за санкции срещу Русия

Митата остават в сила и ще продължат поне до 14 октомври съгласно решението на апелативния съд.

Редактор: Петър Иванов