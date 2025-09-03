Американският президент Доналд Тръмп ще проведе разговор с украинския си колега Володимир Зеленски в четвъртък.

Това съобщи представител на Белия дом, след като по-рано самият Зеленски и европейски лидери заявиха, че очакват обаждането, предаде АФП.

Путин заяви готовност за разговор със Зеленски

„Много скоро ще разговарям с него и тогава ще знам какво точно ще предприемем“, каза Тръмп в Овалния кабинет, по време на визитата на полския президент Карол Навроцки.

По-късно служител на Белия дом потвърди: „Президентът Тръмп имаше предвид Зеленски. Двамата ще разговарят утре“.

По-рано на 3 септември, по време на посещението си в датската столица Копенхаген, Зеленски заяви, че се надява да разговаря с Тръмп, пред когото ще настоява за нови санкции срещу Русия.

Редактор: Румен Лозанов