Руският лидер настоя украинският му колега да отиде в Москва
Руският президент Владимир Путин заяви днес, че е готов да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски, предаде "Ройтерс".
"Готов съм да се срещна с него. Но има ли смисъл?", каза Путин.
"Нека Зеленски дойде в Москва и срещата ще се състои. Ако тя бъде добре организирана, съм готов на нея", добави руският лидер.Редактор: Дарина Методиева
