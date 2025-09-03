Руският президент Владимир Путин заяви днес, че е готов да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски, предаде "Ройтерс".

Тръмп прогнозира тристранна среща между него, Путин и Зеленски

"Готов съм да се срещна с него. Но има ли смисъл?", каза Путин.

"Нека Зеленски дойде в Москва и срещата ще се състои. Ако тя бъде добре организирана, съм готов на нея", добави руският лидер.

Редактор: Дарина Методиева