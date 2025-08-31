Снимка: БТА
-
-
-
-
-
-
Той заяви, че гаранциите за сигурността на Украйна ще бъдат дадени основно от европейските страни
Доналд Тръмп изрази съмнение, че двустранна среща Зеленски – Путин може да се състои. В интервю за изданието Daily Caller, американският президент все пак сподели, че тристранната среща с негово участие, все пак ще се състои.
За воюващите повече от три години Украйна и Русия Тръмп заявява, че за да се стигне до мир -„понякога им трябва да се сбият малко, преди да могат да спрат".
The Telegraph: Тръмп преговаря за разполагане на частна армия в Украйна
По повод евентуалното прекратяване на огъня, Тръмп заяви, че гаранциите за сигурността на Украйна ще бъдат дадени основно от европейските страни, но САЩ ще им помогнат.Редактор: Цветина Петкова
