Доналд Тръмп изрази съмнение, че двустранна среща Зеленски – Путин може да се състои. В интервю за изданието Daily Caller, американският президент все пак сподели, че тристранната среща с негово участие, все пак ще се състои.

За воюващите повече от три години Украйна и Русия Тръмп заявява, че за да се стигне до мир -„понякога им трябва да се сбият малко, преди да могат да спрат".

The Telegraph: Тръмп преговаря за разполагане на частна армия в Украйна

По повод евентуалното прекратяване на огъня, Тръмп заяви, че гаранциите за сигурността на Украйна ще бъдат дадени основно от европейските страни, но САЩ ще им помогнат.

Редактор: Цветина Петкова