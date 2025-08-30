Американски частни военни фирми биха могли да бъдат разположени в Украйна като част от дългосрочен мирен план, съобщи The Telegraph.

Доналд Тръмп води преговори с европейски съюзници за разрешаване на въоръжени наемници да помогнат за изграждането на укрепления за защита на американските интереси в страната.

ЕС обмисля обучение на украински войници в страната при евентуално примирие

Планът е замислен като заобиколно решение, след като президентът на САЩ обеща, че американски войски няма да бъдат разположени в Украйна.

Американски наемници биха могли да бъдат разположени, за да помогнат за възстановяването на фронтовата отбрана на Украйна, установяване на нови бази и защита на американския бизнес.

Смята се, че присъствието на частни войници би действало като възпиращ фактор, който би обезкуражил Владимир Путин да наруши евентуално прекратяване на огъня.

Планът се обсъжда заедно с редица гаранции за сигурност – изготвени от "коалицията на желаещите", водена от Обединеното кралство и Франция – които ще формират основата на дългосрочен мирен план.

Тръмп: Ще има среща между Путин и Зеленски

Окончателните подробности – които включват въздушно управление, обучение и военноморски мисии в Черно море – биха могли да бъдат обявени още този уикенд след седмици на дипломатическа активност, започната от разговорите на Тръмп с Путин в Аляска.

Европейските военни експерти ускориха работата си, след като Тръмп съобщи на евролидерите, че Путин е отворен за това западните съюзници да предложат гаранции за сигурност на Украйна.

Американският главнокомандващ също така сигнализира за готовността си да подкрепи това, което може да се превърне в една от най-значимите задгранични мисии след войните в Афганистан и Ирак.

Редактор: Цветина Петкова