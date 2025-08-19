Ще има среща между Путин и Зеленски - мястото предстои да бъде определено. Това написа в социалната платформа Truth Social Доналд Тръмп след срещите си с евролидерите в Белия дом в понеделник.

Aмериканският държавен глава също така потвърди, че е разговарял с Владимир Путин, за да започне подготовката за среща между руския лидер и Володимир Зеленски. А след това ще последва тристранна среща между тримата президенти.

"Проведох много ползотворна среща в Белия дом с президентите Володимир Зеленски, Еманюел Макрон, Франция, Александър Стуб, министър-председателите Джорджия Мелони и Киър Стармър от Обединеното кралство, канцлера Фридрих Мерц, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Тя завърши с допълнителна среща в Овалния кабинет. В нея обсъдихме гаранциите за сигурност за Украйна, които ще бъдат предоставени от различните европейски държави, в координация със Съединените американски щати", съобщи Тръмп.

По думите му всички са много доволни от възможността за мир между Русия и Украйна.

"В края на срещите се обадих на руския президент и започнах подготовката за среща на място, което предстои да бъде определено. След нея ще се срещнем и тримата. Направихме много добра първа стъпка за прекратяване на война, която продължава почти четири години. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф ще координират организацията с Русия и Украйна", написа още американският президент.

Редактор: Цветина Петкова