Заместник-председателката на Европейската комисия Кая Калас заяви, че в ЕС има „широка подкрепа“ за провеждане на обучение на украинската армия в самата страна при евентуално примирие с Русия. В същото време президентът Доналд Тръмп подчерта, че САЩ могат да подкрепят европейския мироопазващ план, но няма да разполагат свои войници в Украйна.

Досега 27-членният съюз е обучил над 80 000 украински войници извън територията на страната, за да подпомогне отбраната ѝ срещу руската инвазия. Калас уточни, че евентуалното обучение в Украйна може да е част от по-широки западни гаранции за сигурност, които да подсилят всяко бъдещо примирие, договорено с Владимир Путин.

ЕС подготвя нов пакет санкции срещу Русия

„Радвам се, че днес има широка подкрепа за разширяване на мандата на военната мисия на ЕС, за да предоставяме обучение и съвети в Украйна след евентуално примирие“, каза тя след разговори с европейските министри на отбраната. „Трябва да сме готови да направим повече. Това може да включва разполагане на треньори на ЕС в украинските военни академии и институции“.

В рамките на водените от САЩ усилия за мир, западните сили обсъждат как да гарантират сигурността на Украйна при евентуално споразумение.

Въпреки дипломатическите усилия Москва продължава да отлага потенциална среща между Путин и украинския президент Володимир Зеленски, като в същото време провежда нови бомбардировки, включително смъртоносни удари по Киев тази седмица.

„През последните седмици видяхме дипломатически усилия за прекратяване на войната на Русия. Ясно е, че Европа и Америка искат мир, Украйна иска мир. Който не иска мир, е Русия“, подчерта Калас.

