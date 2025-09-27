За трета поредна година площад „Славейков“ в София се превърна в сцена на гражданската енергия. Над 70 неправителствени организации участваха във фестивала „Демократична мозайка“, който тази година премина под мотото „По-лесно е, когато сме заедно“.

Сред инициативите, предизвикали най-голям интерес, е щандът на Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“. Там посетителите можеха да усетят чрез специален симулатор какво изпитват жените при силна менструална болка. Идеята на демонстрацията беше да привлече вниманието към заболяването ендометриоза, което често остава недиагностицирано с години.

„Силната менструална болка не е нормална. Тя може да е симптом на ендометриоза или друго заболяване. Ако изпитвате такива симптоми, потърсете лекар“, препоръчаха от фондацията.

Фестивалът предложи и дискусии, посветени на включването на младите хора в обществените процеси. Представители на Българския център за нестопанско право припомниха, че именно активното участие на гражданския сектор е довело до промени в ключови теми – от образователните закони до социалните политики.

„Гражданската енергия се усеща навсякъде, където хората искат да правят нещо заедно. Видяхме го по време на COVID кризата, при наводненията и в кампаниите за социални права“, посочи Ивета Шалигарова от организацията.

Сред участниците в „Демократичната мозайка“ беше и Българският Червен кръст – една от най-старите организации в страната. Техните представители подчертаха, че гражданската енергия е двигател на промяната и основа на общността.

Фестивалът продължава да показва, че солидарността и сътрудничеството между хората и организациите са най-силният инструмент за справяне с предизвикателствата пред обществото.

