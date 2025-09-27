България се намира в етап на фрагментация, който започна още през 2021 г., и няма изгледи за решителна победа на нито една от основните политически сили поне в следващите 4–5 години, коментира в ефира на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS политологът доц. Стойчо Стойчев.

► Румен Радев говори на негласуващите – чрез антисистемен популизъм

Според него реторикатак на президента Румен Радев ескалира в опит да привлече максимално широк кръг избиратели, най-вече от периферията и сред трайно негласуващите българи.

„Стратегията му тук е да тегли максимално широка подкрепа. Очевидно е съветван, че има голяма група трайно негласуващи хора в България, които той е способен да мобилизира, ако създаде партия“, смята политологът.

Той обаче е критичен към подхода: „Това е популистко говорене, което стига много лесно до избирателите на базата на антиобрази. Той не говори какво трябва да се направи в бъдеще, а какво трябва да се изтрие сега.“

Борисов: Вместо президент, имаме партиен лидер, който ползва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството

► Пет центъра на властта – новото нормално в управляващата коалиция

По повод коментара на Бойко Борисов, че в страната има „петима премиери“, доц. Стойчев отбеляза, че макар и като метафора, твърдението е вярно.

„Ако се абстрахираме от думата „премиер“ и кажем, че има пет центъра на властта, това е абсолютно релевантно към днешната коалиция. В момента се изисква екипна работа“, коментира той.

По отношение на управлението, той подчерта, че Борисов не е подготвен да контролира подобно правителство, каквото е сегашното. „Наистина по-подходящият премиер е Желязков, защото той успява да балансира по начин, по който правителството да върши работа, и той самият да изглежда добре“, добави политологът.

► „Продължаваме Промяната“ – феномен с много лица, но с неясно лидерство

Относно бъдещето на „Продължаваме Промяната“, доц. Стойчев e на мнение, че лидерският избор в партията в момента няма особено значение, тъй като формацията от самото си създаване функционира чрез множество публични говорители, без ясно изразена централна фигура. Основният въпрос според него остава дали ще се намерят достатъчно мотивирани и убедителни лица, които да ангажират избирателите с конкретни послания и реални политически действия.

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало” в София

►„Боец“ няма потенциал да се превърне в двигател на промяна

В коментар на протестите на гражданското сдружение „Боец“, което организира демонстрации пред централата на ДПС, доц. Стойчев заяви, че не вижда потенциал в тази форма на граждански натиск.

„Има едно нещо, което се казва „Коалиция 2000“, създадена от неправителствени организации срещу корупцията. 25 години по-късно – „БОЕЦ“ няма да даде резултат. Очевидно това не е подходът за борба. 25 години правим едно и също – използват се едни и същи методи и принципи“, подчерта той.

► Протестите от 2020 г. остават в миналото

Анализирайки социалните процеси, доц. Стойчев изключва възможността за повторение на масовите улични протести от 2020 г., свързани с блокиране на кръстовища и булеварди. Днес липсват социалните и международните фактори, които тогава катализираха гражданското недоволство – включително пандемичната изолация и глобалната протестна вълна, тръгнала от САЩ, посочи той.

Целия разговор гледайте във видеото.