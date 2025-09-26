Аз президент нямам, имам партиен лидер, който полза всяко мероприятие, за да говори срещу правителството, затова нищо ново не казва. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред медии в парламента думите на държавния глава от вчера, че „не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него (бел. ред. Делян Пеевски), какъвто е самият мандатоносител“.

По повод изказванията на президента Радев, който нарече управляващите „шутове и обслужващ персонал“, Борисов коментира: „Това е лошо възпитание. Държавният глава не може да говори така - използва всяко мероприятие. Ако иска да се приравнява с партиен лидер, може да си говори каквото иска, но това не е държавнически език“.

За трети път: Депутатите отново не събраха кворум

„Президентът няма моралното право да говори за борба с корупцията – той използва всяка трибуна, за да атакува правителството“, каза Борисов. Той постави въпроса откъде да се вземат средствата за помощи: „Днес даваме 1,5 милиона за Турция заради „Боташ“ – утре от българските учители ли да вземем, вдругиден от лекарите ли?“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира и актуалната политическа ситуация в страната, както и липсата на кворум в парламента.

Борисов потвърди, че депутати на ГЕРБ са извън страната – в Япония, Франция и други държави, но увери, че ще бъдат върнати в парламента. „Ще ги върнем днес, когато се прибират“, заяви той.

Борисов потвърди, че ГЕРБ вече мисли за своя кандидатура за президент, но заяви, че името ще бъде обявено, когато му дойде времето. На въпрос дали Росен Желязков е възможен кандидат, той отговори: „Защо да не го предложим?“

Лидерът на ГЕРБ отхвърли обвиненията на опозицията, че управлението е „незаконно“, като подчерта, че решението за мандатите на депутатите е взето от Конституционния съд. „Всеки ден има риск от предсрочни избори. Това е най-нестабилното правителство, направено само за да излезем от катаклизма, в който бяхме след осем избори“, заяви Борисов.

Борисов напомни, че в глобален план текат процеси, които засягат и България. „Подготвят се 19 санкционни мерки. От 1 януари руският втечнен газ спира за Европа“, коментира той.

Редактор: Цветина Петкова