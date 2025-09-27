Изсъхнало дърво падна върху локомотива на влака Варна - София, една жена е пострадала, съобщиха за NOVA от БДЖ.

Сигналът е за инцидент в участъка между Стражица и Джулюница, в посока Горна Оряховица, на около 20 метра от спирка Кесерово. Вследствие на инцидента са нанесени щети по локомотива, повреден е токоснемател, както и са счупени пет стъкла на първия вагон и шест стъкла на втория вагон от дясната страна по посока на движение.

Във влака са пътували 80 пътници, като има леко пострадала пътничка, която е прегледана от екип на Спешна помощ, който е изчакал композицията на гара Горна Оряховица. След извършения медицински преглед, пострадалата е продължила пътуването си.

Направена е своевременна организация и пътниците от засегнатите вагони са пренастанени в изправни вагони на гара Горна Оряховица, след което влакът е продължил по маршрута със закъснение от 23 минути.

По думите на пътници в движение се е чул силен гръм и всички прозорци в коридора са се счупили.