Баща и син, жители на Царево, направиха уникално за страна ни дарение – пейка за кърмещи майки. Георги Бъчваров и синът му Даниел са автори на първата у нас иновативна пейка, която дава не само удобство, но и спокойствие на младите жени в морския град.

В парка на града е монтирана първата и единствена към момента в страната ни пейка за кърмене на бебета. От началото на възникването на идеята до реализацията на проекта са минали 6 месеца. Авторите обясняват, че тя е изработена от материал, от който се правят рибарски лодки, като неговата продължителност на живот е поне 20 години.Сега според авторите обаче е по-важно да я опазят от вандали.

Майки кърмят пред бременни орангутани, за да ги сближат с малките им

Първата у нас пейка са кърмене на бебета е монтирана преди дни в парка на крайбрежната алея в Царево. Даниел Бъчваров е един от дарителите, въпреки че все още не е родител.

„След като разбрах, че в България няма пластмасова пейка в този прекрасен дизайн за кърмене за майките и техните новородени, реших да направя, защото просто идеята много ми хареса”, каза той.



Пейката е изработена от баща му, който преди години сглобявал рибарски лодки.



„Аз имам практика и опит, затова реших да им помогна. Направата на тези калъпи, на тези матрици се изработват по-трудно, защото има и вертикални, и хоризонтални кръгови форми”, разказа Георги Бъчваров.



А формите били съобразени с потребностите на майките, желаещи да кърмят децата си на открито.



„Трябва да бъде удобна на жената, която кърми, затова избрахме яйцевидна форма. Второ- това прилича на криле на ангел-хранител”, обясни авторът.



„Идеята е майката да завърти седалката на пейката в удобна за нея позиция. Направили сме я да се върти на 360 градуса, за да може да избягва нежелани погледи. Идеята е нейната глава да бъде над седалката, за да може жената да има поглед наоколо, но пък всъщност тези пластмасови прекрасни криле да я скриват от минувачите”, посочи Даниел.



Авторите направили дарението на общината преди дни. А уникалната пейка е вече тема за разговор сред младите майки в Царево.

Пречат ли гръдните импланти на кърменето

„Според мен това е една много добра идея. Никога не ми се е налагало навън да кърмя бебето си, но ако имаше такава възможност, каквато сега предоставя общината, бих се възползвала”, сподели Кристина Константинова.

„Аз съм кърмила и двете си деца навън и беше малко неудобно, защото някои хора гледат на това с малко странно око, но аз все пак се прикривах с шал, за да не доставям дискомфорт на хората около мен. Но според мен това е наистина доста добър и осъществен проект вече, защото гарантира спокойствие за бъдещите майки”, добави Кристина Терзиева.

Повече гледайте във видеото.