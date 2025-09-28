Над 200 малки населени места са без обществен автобусен транспорт заради нерегламентирани превози. Това посочиха за БНР от Националното сдружение на автобусните превозвачи в България. Според председателя му Петър Захариев този вид превози пречат на бизнеса:

"Това са превози на пътници по дублиращи автобусните линии с леки коли, микробуси или таксита. Превозвачи, които използват личните си автомобили и возят обикновено по цената на билета на автобуса, практически извършват нелоялна конкуренция, защото там няма билети, няма застраховка на пътниците. Затова работим съвместно със съответните органи на Министерството на транспорта, с Министерството на финансите", добави той.

77 превозни средства са спрени от началото на годината заради нерегламентиран превоз на пътници

Според бившия изпълнителен директор на Изпълнителна агенцията "Автомобилна администрация" Дамян Войновски е необходим нов регламент, включително създаването на единен контролен орган:

"Контролът на нерегламентираните превози се извършва от ИА "Автомобилна администрация", но тези превози основно се извършват с бусове 8+1 места. Необходимо е да иска съдействие на полицията, както на "Гранична полиция", за да могат да проверят. Също така, когато има акция, понеже са намесени доста служби, започва изтичане на информация и съответно ефективността не е достатъчно добра".

