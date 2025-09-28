Тир пламна на автомагистрала „Тракия“ и затрудни движението, съобщиха от АПИ. Пътуващи съобщиха за километрично задръстване.

Инцидентът е станал на км 225 в посока София, в участъка между Нова Загора и Стара Загора.

Ограничено е движението в активната и аварийна ленти. Трафикът се пренасочва в изпреварващата лента. Очевидци съобщават, че огънят се вижда отдалеч, а димът се издига над магистралата. Няма данни за пострадали. Причините за инцидента се изясняват.

