Снимка: iStock
Говорят Яна Алексиева и Емил Коларов
По-строги санкции за родители и заведения, когато дете между 14–18 години е без придружител на публични места след 22:00 часа. В момента глобите са между 300 и 500 лв. за първо нарушение и 500 и 1000 за второ. В новите текстове предложението е те да достигнат до 10 000 лв.
Темата коментират Яна Алексиева от „Асоциация родители” и Емил Коларов – председател на Сдруженията за заведенията в България, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Алексиева каза, че за децата няма достатъчно разработени опции за хобита, творчество, спорт, поради тази причина посещават заведения и молове. Тя не смята, че глобите решават проблема. И запита дали това е единствената мярка, която може да се приложи, като призова за мерки и подкрепа.
Коларов е на мнение, че семейството и училището имат ключова роля във възпитанието на децата, а заведенията нямат отношение към това. Той запита защо се смята, че увеличаването на глобите могат да бъдат решение на проблема. И допълни, че рестрикциите обикновено са за заведенията, а не толкова родителите.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
