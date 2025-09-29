Руският президент Владимир Путин подписа закон за отхвърляне на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията, предаде "Ройтерс", като се позова на правителствен уебсайт.

По-рано руският парламент гласува за оттеглянето от договора, ратифициран от Москва през 1998 г.

Според закона, одобрен от парламента, руското изтегляне от документа е в отговор на решението на Съвета на Европа да откаже място на руски представител в комитета за наблюдение на конвенцията против изтезанията.

Редактор: Ивайла Митева