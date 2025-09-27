Обвиненията са за умишлени убийства, изтезания, водещи до смърт и лишаване от свобода
Сирийски съд издаде задочна заповед за арест на бившия президент Башар Асад, съобщи сирийската агенция САНА.
"Задочно беше издадена заповед за арест на Асад по обвинения, свързани със събитията в Дараа през 2011 г.", съобщи съдия Тауфик ал Али пред агенцията.
Според него с това решение се "проправя пътя за международно преследване" на бившия президент. Ал Али заяви, че обвиненията срещу Асад са за умишлени убийства, изтезания, водещи до смърт и лишаване от свобода.Редактор: Цветина Петкова
Източник: Валерия Динкова, БТА
