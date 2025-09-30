„Да, България“ е внесла предложение за промени в Закона за автомобилните превози, според които всички служители на Държавната автомобилна инспекция ще бъдат задължени да носят бодикамери. Това съобщи в личния си профил във Facebook съпредседателят на политическата формация Ивайло Мирчев.

Той припомни, че подобна инициатива е имало и за всички полицаи, но тя е била "отхвърлена от ГЕРБ и Главното Д".

Задържаха и уволниха служители на ИААА за искане на подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс

"Усещането за корупция", както в ГЕРБ наричат поголовната корупция в България трябва да бъде пресичано категорично, докато се превърне в усещане за нормална европейска държава и не се налага от Роби Уилямс да разбират някои, че корупцията в Държавната автомобилна инспекция е част от професионалната характеристика!", пише Мирчев в социалната мрежа.

Редактор: Станимира Шикова