Американският президент Доналд Тръмп заяви, че дава на "Хамас" „три или четири дни“, за да отговори на неговия план за прекратяване на огъня в Газа.

По неговите условия палестинската терористична организация трябва да се разоръжи напълно и да бъде изключена от бъдещо участие в управлението.

Нетаняху е съгласен да подкрепи мирно предложение за Газа, инициирано от САЩ

„Просто чакаме "Хамас" — или "Хамас" ще го направи, или няма. И ако не го направи, краят ще е много тъжен“, каза Тръмп.

Припомняме, че израелският премиер се съгласи с представения от Тръмп план за бъдещето на Газа. Идеята на американския президент включва примирие и освобождаване на заложници, държани от “Хамас”. Целта е да се сложи край на почти 2-годишната война в палестинския анклав.

Редактор: Дарина Методиева