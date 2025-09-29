Американският президент Доналд Тръмп заяви в понеделник, че израелският премиер Бенямин Нетаняху се е съгласил да подкрепи мирно предложение за Газа, инициирано от САЩ, с цел да се сложи край на почти 2-годишната война в палестинския анклав. Планът включва примирие и освобождаване на заложници, държани от “Хамас”.

Говорейки на съвместна пресконференция с Нетаняху, Тръмп каза, че двете страни са "повече от близо" до постигането на трудно осъществима мирна сделка и изрази надежда, че и “Хамас” ще я приеме.

Белият дом публикува 20-точковия план на Тръмп, който предвижда: прекратяване на огъня, размяна на заложници, държани от “Хамас”, срещу палестински затворници, държани от Израел, поетапно изтегляне на израелските сили от палестинския анклав, разоръжаване на “Хамас” и създаване на преходно управление, ръководено от международен орган.

Доналд Тръмп заяви, че е близо до споразумение за край на войната в Ивицата Газа и връщане на заложниците

Планът предвижда и временно външно управление с международно участие под ръководството на Тръмп, но не и принудително разселване на жителите на палестинския анклав. „Никой няма да бъде принуден да напусне Газа, а тези, които желаят да напуснат, ще могат да го направят и да се върнат свободно“, пише в публикувания план. „Ще насърчаваме хората да останат и ще им предлагаме възможността да изградят по-добра Газа“.

Американските предложения за уреждане на проблема в ивицата Газа не предвиждат анексиране или окупация на палестинския анклав от Израел, но призовават за разполагане на „международни стабилизационни сили“ там.

„Израел няма да окупира или анексира Газа. САЩ ще работят с арабски и международни партньори за създаване на временни международни стабилизационни сили и незабавното им разполагане в Газа“, се посочва в плана. Това също така потвърждава, че според Вашингтон радикалното палестинско движение „Хамас" и други групировки са съгласни да не играят никаква роля в управлението на Газа, пряко или косвено, под каквато и да е форма“.

Според The Times of Israel мирният план, който Тръмп е представил на Нетаняху, е следният:

1. Газа ще бъде дерадикализирана, зона без тероризъм, която не представлява заплаха за съседите си.

2. Газа ще бъде преустроена в полза на нейния народ.

3. Ако Израел и "Хамас" се съгласят с предложението, войната ще приключи незабавно, като израелските сили ще спрат всички операции и постепенно ще се изтеглят от Ивицата.

4. В рамките на 48 часа след публичното приемане на сделката от Израел, всички живи и починали заложници ще бъдат върнати.

5. След като заложниците бъдат върнати, Израел ще освободи няколкостотин палестински затворници, излежаващи доживотни присъди, и над 1000 жители на Газа, арестувани от началото на войната, заедно с телата на няколкостотин палестинци.

6. След като заложниците бъдат върнати, членовете на "Хамас", които се ангажират с мирно съвместно съществуване, ще бъдат амнистирани, докато на членовете, които желаят да напуснат Ивицата, ще бъде предоставен безопасен преход до приемащите страни.

7. След като това споразумение бъде постигнато, хуманитарна помощ ще влезе в Ивицата с темпове не по-ниски от критериите, определени в споразумението за заложниците от януари 2025 г., което включва 600 камиона с помощи на ден, заедно с възстановяване на критична инфраструктура и внасяне на оборудване за отстраняване на руините.

8. Помощта ще се разпределя - без намеса от която и да е страна - от Организацията на обединените нации и Червения полумесец, както и от други международни организации, които не са свързани нито с Израел, нито с "Хамас".

9. Газа ще бъде администрирана от временно, преходно правителство от палестински технократи, които ще отговарят за предоставянето на ежедневни услуги на населението на Ивицата. Комитетът ще бъде контролиран от нов международен орган, създаден от САЩ в консултация с арабски и европейски партньори. Той ще установи рамка за финансиране на реконструкцията на Газа, докато Палестинската администрация не завърши програмата си за реформи.

10. Ще бъде създаден икономически план за възстановяване на Газа чрез свикване на експерти с опит в изграждането на модерни градове в Близкия изток и чрез разглеждане на съществуващи планове, насочени към привличане на инвестиции и създаване на работни места.

11. Ще бъде създадена икономическа зона с намалени мина, които ще бъдат договорени от участващите страни.

12. Никой няма да бъде принуден да напусне Газа, но тези, които изберат да напуснат, ще могат да се върнат. Освен това жителите на Газа ще бъдат насърчавани да останат в Ивицата и ще им бъде предложена възможност да изградят по-добро бъдеще там.

13. "Хамас" няма да има никаква роля в управлението на Газа. Ще има ангажимент за унищожаване и спиране на изграждането на всякаква офанзивна военна инфраструктура, включително тунели. Новите лидери на Газа ще се ангажират с мирно съжителство със своите съседи.

14. Регионалните партньори ще предоставят гаранция за сигурност, за да се гарантира, че "Хамас" и други фракции в Газа ще спазват задълженията си и че Газа ще престане да представлява заплаха за Израел или собствения си народ.

15. САЩ ще работят с арабски и други международни партньори за разработването на временни международни стабилизационни сили, които незабавно ще бъдат разположени в Газа, за да наблюдават сигурността в Ивицата. Силите ще разработят и обучават палестински полицейски сили, които ще служат като дългосрочен орган за вътрешна сигурност.

16. Израел няма да окупира или анексира Газа, а Армията на отбранителните сили на Израел (IDF) постепенно ще предаде територията, която в момента окупира, докато заместващите сили за сигурност установят контрол и стабилност в Ивицата.

17. Ако "Хамас" забави или отхвърли това предложение, горните точки ще продължат в зони без тероризъм, които IDF постепенно ще предаде на международните стабилизационни сили.

18. Израел се съгласява да не извършва бъдещи удари в Катар. САЩ и международната общност признават важната посредническа роля на Доха в конфликта в Газа.

19. Ще бъде установен процес за дерадикализиране на населението. Това ще включва междурелигиозен диалог, насочен към промяна на начина на мислене и наративи в Израел и Газа.

20. Когато преустройството на Газа напредне и програмата за реформи на Палестинската автономия бъде изпълнена, може да са налице условия за надежден път към палестинска държавност, което е признато за стремеж на палестинския народ.

21. САЩ ще установят диалог между Израел и палестинците, за да се постигне съгласие за политически хоризонт за мирно съвместно съществуване.

Нетаняху обмисля да предостави безопасно преминаване в чужбина на лидерите на "Хамас"

По време на срещата Тръмп благодари на Нетаняху, че се е съгласил на плана и му се е доверил.„Искам също да благодаря на премиера Нетаняху, че се съгласи с плана и за доверието му, че ако работим заедно, можем да сложим край на смъртта и разрушенията, които наблюдаваме от толкова много години, десетилетия, дори столетия, и да започнем нова глава на сигурност, мир и просперитет за целия регион“, каза Тръмп.

„Подкрепям вашия план за прекратяване на войната в Газа, който постига нашите военни цели. Той ще върне в Израел всички наши заложници, ще демонтира военните способности на „Хамас“, ще сложи край на политическото му управление и ще гарантира, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел“, каза Нетаняху.

По време на посещението на израелския премиер двамата с Тръмп се обадиха на премиера на Катар Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим ал-Тани, предаде АФП. Израелският премиер се извини на ал-Тани за удара на Израел срещу Доха по-рано този месец, съобщи официален представител, запознат с разговора.

Тръмп също разговаря с емира на страната шейх Тамим бин Хамад ал-Тани преди днешната среща с Нетаняху.

Катар изигра решаваща роля в конфликта, като беше домакин на преговорите между Израел и "Хамас", но тази позиция беше поставена под въпрос, когато Израел започна атаката си срещу Доха.

Катар осъди израелската атака малко след нейното провеждане, наричайки я „страхлива“ и „грубо нарушение на международното право“.

При четвъртото си посещение в Белия дом, откакто Тръмп се върна на власт през януари, десният израелски лидер търсеше начини да укрепи най-важното си международно партньорство, след като миналата седмица редица западни лидери официално признаха палестинската държавност - акт, извършен въпреки възраженията на САЩ и Израел.

Тръмп обеща "нещо безпрецедентно" в преговорите за Близкия изток

Тръмп, който остро разкритикува тези признания, наричайки ги „награда за Хамас“, се стремеше да получи съгласието на Нетаняху въпреки резервите на Израел към някои части от плана.

Това представляваше активизиране на дипломатическите усилия от страна на американския президент, който по време на предизборната си кампания през 2024 г. обеща бързо да сложи край на конфликта. Оттогава многократно е твърдял, че мирна сделка е близо, но досега тя не се е реализирала.

Очевидното отсъствие на “Хамас” от преговорите повдига въпроси относно перспективите за успех на последната инициатива.

Вашингтон представи мирния си план на арабски и мюсюлмански държави миналата седмица, по време на Общото събрание на ООН, а основната цел на Тръмп в понеделник беше да преодолее оставащите различия с Нетаняху.

Преговорите в Белия дом се състояха в момент, когато израелски танкове в понеделник навлязоха по-дълбоко в сърцето на Газа. Израел започна една от най-мащабните си офанзиви от началото на войната този месец, като Нетаняху заяви, че има за цел да унищожи “Хамас” в последните му укрепления. Войната остави голяма част от Газа в руини и предизвика сериозна хуманитарна криза.

Пристигайки с лимузина, Нетаняху беше посрещнат от Тръмп пред вратите на Белия дом с ръкостискане - рязък контраст с хладното му посрещане в петък на Общото събрание на ООН, когато десетки делегати напуснаха залата в знак на протест по време на речта му.

Предишни усилия за примирие, подкрепени от САЩ, се проваляха заради неспособността да се преодолее пропастта между Израел и “Хамас”, а Нетаняху е обещал да продължи борбата, докато “Хамас” не бъде напълно разгромен.

След срещата с Нетаняху Тръмп окачестви решението на няколко западни държави да признаят държавата Палестина като глупаво. „Но хората искат да се върнем към мира. Те искат да се върнем към нормалността. Всъщност няколко държави глупаво признаха палестинска държава. Както знаете, някои от нашите европейски приятели, съюзници, добри хора“, каза той. Тръмп смята, че Западът е „много уморен от това, което се случва от много десетилетия“. В същото време ръководителят на американската администрация изрази пълна увереност, че Израел се стреми към мир. „Народът на Израел го иска. Те наистина го искат“, заяви Тръмп.