Американският президент Доналд Тръмп обяви, че може да се очаква "нещо специално, нещо безпрецедентно" в преговорите за мир в Близкия изток, в навечерието на посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом.

"Имаме реална възможност да постигнем нещо велико в Близкия изток. Всички са готови за нещо специално, за нещо, което се случва за първи път. Ще успеем", написа той в платформата си Truth Social.

По време на разговор с журналисти в петък Тръмп вече заяви, че смята, че има "споразумение" за Газа, след като през седмицата представи нов мирен план на няколко арабски и мюсюлмански държави, както и на Бенямин Нетаняху.

"Това ще бъде споразумение, което ще върне заложниците и ще сложи край на войната", обеща американският президент.

Според дипломатически източник, американският план от 21 точки предвижда по-специално постоянно примирие в Газа, освобождаването на израелските заложници, държани на палестинска територия, изтегляне на Израел, както и бъдещо управление на Газа без "Хамас".

