Подкрепям Бойко Борисов - ДАИ трябва веднага да бъде закрита. Разговаряхме по този въпрос. Ще помислим къде да се прехвърли дейността, може да е в МВР. Това каза лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента в сряда.

Твърденията на опозицията за дупка в бюджета той коментира така: "ПП-ДБ са крадци, които ограбиха митниците, тотално неадекватно се държат. Всички проблеми са заради тях, нямат право да предлагат нищо. Крадците нямат право да говорят за приходи или за бюджет, защото ограбиха държавата, заедно с баща им - Румен Радев".

Борисов: ДАИ трябва да се закрие незабавно - и бодита, и комбинезони да им сложат - все тая

Пеевски изрази категоричната си позиция против вдигането на данъци. "Приходната агенция и митниците да се захващат да работят и да си свършат работата", призова той.

Депутатът се зарече да подаде сигнали до ДАНС и прокуратурата за Иво Прокопиев и за Сорос. "Имам много данни за тях, тепърва ще видите. Те са за цялата група, ограбила България. Ще подадем данни и в Америка", зарече се Пеевски.

Редактор: Цветина Петкова