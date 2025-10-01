Трябва смело да се преразгледа политиката на възнаграждения. Това каза в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS председателят на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България Румен Радев.

“Министерството на финансите се опита да преструктурира някои от своите дългови позиции. Замени вътрешни дългови позиции с външен дълг, използвайки конюнктура и по-доброто приемане на страната ни, след като стана ясна датата на присъединяване към еврозоната. Но това са превантивни временни мерки”, коментира Радев.

“Още когато се правеше бюджетът за 2025 година беше ясно, че е направен с голямо напрежение, особено на възможностите за събираемост на данъци. Нека приемем, че наистина бяха огромни усилия да се отговори на тези критерии за еврозоната. Съществува си опасността да надвишим тези граници, които бяха заложени за дефицита”, каза бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова.

“Румънският сценарии от доста години се подготвя. Облагане на пенсиите с данъци и здравна осигуровка, замразяване на доходи. Това звучи страшно. Много издания написаха, че навярно Румъния ще трябва да вземе заем от МФВ, което е лоша работа. Не мисля, че при нас съществуват такива показатели. Към полугодието се беше оформил дефицит около 40% от заложения. Мисля, че ще се търсят начини”, каза Христова.

Според нея съществуват два проблема. Единият е как ще завършим бюджетната година, а другият - какво ще направим с новия бюджет, за да не се случва това, което сега ни създава грижи.

По думите на Радев рискът за неизпълнение на бюджета е висок. “Към юли месец дефицитът е почти 4,3 млрд. лева. Това е 1,98% от БВП. Ние сме над тези 40%. Ако се погледне структурата вътре, се вижда основният дефект. Той не е в стремежа ни да наместим нещата в процедурата по кандидатстване и получаване на позитивен конвергентен доклад, а заради агресивните възнаграждения в силовите сектори без да получим какъвто и да е резултат или качество”.

“Тези разходи за труд са основната причина. Вярно е, те доведоха, покрай увеличените разходи за труд и по-високите възнаграждения, и на съответните приходи по доходен данък, приноси към осигурителната система. Но това е порок и доведе до големите дефицити”, коментира Радев.

“За да не стигаме до негативите на румънския сценарии се мислят различни варианти - увеличаване на осигуровки, осигурителна тежест, увеличаване на данъци, директни данъчни ставки. Може просто да се пристъпи към нещо, към което пристъпиха румънците, след като изпуснаха нещата - поне временно замразяване на възнагражденията в публичния сектор”, обясни той.

Според Радев има системи, които са недофинансирани и има драстично изоставане в доходи. “Този баланс в секторите така и не се достигна”.

