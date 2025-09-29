-
Дали ще тръгнем по същия сценарий, зависи от политическите решения, допълни финансистът
България върви в „ботушите" на румънците. Не правим нищо по-различно от тях, само че те започнаха през 2018 г., а ние през 2021 г. Дали ще тръгнем по румънския сценарий, зависи от политическите решения. Това каза бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в „Здравей, България”.
"Проблем за следващия бюджет е, че не знаем как ще влезем в годината. Държавната план сметка има два стълба. Единият е макроикономически, той балансира нещата. Другият е свързан със заплатите и какви услуги гражданите ще получат срещу данъците си", каза той.
По-строги мерки за бюджета: Ефективни ли са предложенията на МВФ за подобряване на фискалната дисциплина
„Всички анализи показват, че сме на ръба на прегряване на икономиката. Трябва да се влезе с поне с -2% дефицит, което означава 4% от БВП. Инфлацията се дължи на прегряването на пазара на труда. За охлаждането трябва да се свият разходите и да намалее дефицита”, обясни Дацов.
Редактор: Цветина Петрова
