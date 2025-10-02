Дефицитът в страната е структурен, а не цикличен. Това означава, че не може да бъде разрешен с еднократни мерки, както беше направено тази година. Така проблемите се задълбочават, каза в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS икономистът Щерьо Ножаров.

Двамата с икономиста от БАН проф. Гарабед Минасян обсъдиха бюджетния дефицит и структурата на финансовата рамка за следващата година.

“Нещата в бюджета не изглеждат добре. Данните за изпълнението му към края на месец август излязоха вчера. Имаме дефицит от 80% от този, който е заложен. А традиционно в първата половина от годината отбелязваме превишение на приходите над разходите, защото във втората половина са големите харчове. Така отиваме на дефицит от около 3%”, обясни проф. Минасян.

Според него вече сме минали периода, в който е трябвало да поддържаме дисциплина за приемането в еврозоната. “Разтворихме торбата и всичките данни, които се включваха в бюджета, бяха повече аритметика, отколкото икономика”.

“Министър-председателят Росен Желязков споделя, че има увеличение на приходите, но не казва какво е съотношението между тях и това, което беше предвидено. А то беше значително повече”, допълни икономистът.

“Знаеше се, че това, което беше заложено, е неизпълнимо, но беше необходимо, за да се вържат числата. С времето става ясно, че ще има съществено разминаване и тези 3%, които бяха заложени, вероятно ще преминат 5%”, коментира проф. Минасян.

“Има два въпроса - първият е за изпълнението на бюджета за тази година, вторият е за конструкцията на бюджета следващата година. По отношение на първото не е притеснителен размера на дефицита. Заради различни промени в правилата в крайна сметка ще отчетем дефицит от 3% в края на годината. По-скоро проблемът е същността на дефицита”, каза Ножаров.

“До края на годината реалният БВП ще надмине потенциалния. Тоест икономиката расте над потенциала си, което звучи добре, но не е така. Това означава, че дефицитът е структурен, а не цикличен. Той не може да бъде разрешен с еднократни мерки, както се случи тази година. Това не решава проблемите, а ги задълбочава”, коментира икономистът.

“По отношение на размера на дефицита би се получила една цифра от 4,5%, но без двете плащания по Плана за възстановяване и устойчивост и без други мерки. Изпълнението на капиталовата програма е около половината. Ако до края на годината бъде изпълнена на 80%, и ако през ББР се финансират проектите, свързани с капиталовата програма за 2 млрд., тогава ще влезем в дефицит от 3,4% дори без дерогацията за военни разходи”, смята Ножаров.

Проф. Минасян коментира, че има ръст на БВП, но той е съмнителен. “Ако влезем в структурата му, виждаме неща, които са неудовлетворителни”.

По думите му промишлеността и селското стопанство изостават, а услугите се увеличават. “Ние трябва да наваксаме с услугите и с прираста на цените, защото при инфлацията най-чувствителни са хранителните стоки. Сега имаме елемент на догонване на цените при услугите и нехранителните стоки. Оттам идва този известен прираст на БВП, който не е достатъчно здравословен”, обясни той.

