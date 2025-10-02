Спасеното край Смолян мече загуби битката за живот. Това споделиха от Министерството на околната среда и водите във Facebook.

След получаване на сигнала от граждани за откритото в река животно, специалистите от РИОСВ - Смолян, Държавното горско стопанство – Смилян и фондация „Четири лапи“ организираха акция по спасяването му. Със съдействието на фондация „Четири лапи“ то беше транспортирано и прегледано от ветеринарни специалисти в Благоевград. Прегледът е потвърдил, че състоянието на животното е тежко, мечето е изтощено, с рани от ухапвания в областта на врата, усложнени от инфекция и паразитно заболяване. Специалистите установиха, че няма следи от човешка намеса или огнестрелни рани.

Спасиха 2-годишно мече край Смолян

Експерти от МОСВ намериха място за възстановяването на пострадалото животно – прие го Центърът за защита на природата и животните в Добрич, където също направиха всичко възможно, за да подобрят състоянието му.

"Благодарим на всички, които освен с професионалната си работа и със сърце положиха огромни усилия да го спасим. Случилото се показва, че природата се развива по своите закони, но и ни напомня, че хората сме част от нея", казаха от ведомството.

"Министерството на околната среда и водите ще продължи да работи за опазване на защитените видове животни и за намаляване на условията за възникване на конфликти между мечката и човека", пише още в публикацията.

⚫️ Със съжаление споделяме, че спасеното край Смолян мече загуби битката за живот. След получаване на сигнала от... Posted by Министерство на околната среда и водите on Thursday 2 October 2025

Редактор: Ивайла Митева