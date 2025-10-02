Снимка:ОДМВР - Ловеч/БТА
Пътните настилки на територията на цялата област са мокри
Затворен е пътят Троян – Априлци заради катастрофирал тежкотоварен камион, съобщиха от ОД на МВР в Ловеч.
Камионът е катастрофирал около 12:50 часа в района на кв. "Ливадето" на с. Орешак. Няма информация за пострадали и нанесени щети, предава кореспондентът на БТА в Троян Преслава Иванова.
Представители на пет министерства - на спешна среща заради лошото време
На място са екипи на Районното полицейско управление в Троян.
Пътните настилки на територията на цялата област са мокри, нека водачите шофират с повишено внимание и спазват скоростните режими, призоваха от полицията.Редактор: Ина Григорова
