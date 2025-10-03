Историческо събитие в Люксембург. Великият херцог Анри ще подпише официално Актът за своята абдикация днес, с което ще сложи край на почти 25-годишното си управление.

След церемонията неговият най-голям син, престолонаследникът Гийом, ще поеме владетелската титла Велик херцог.

На събитието се очаква да присъстват представители на кралските семейства в Европа и държавни глави от съседни страни, което ще постави малката западноевропейска държава, с население от малко над половин милион души, в светлината на прожекторите

Редактор: Румен Лозанов