На трона ще седне престолонаследникът Гийом
Историческо събитие в Люксембург. Великият херцог Анри ще подпише официално Актът за своята абдикация днес, с което ще сложи край на почти 25-годишното си управление.
След церемонията неговият най-голям син, престолонаследникът Гийом, ще поеме владетелската титла Велик херцог.
На събитието се очаква да присъстват представители на кралските семейства в Европа и държавни глави от съседни страни, което ще постави малката западноевропейска държава, с население от малко над половин милион души, в светлината на прожекторитеРедактор: Румен Лозанов
