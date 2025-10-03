Трети ден подред работата на федералното правителство на Съединените щати остава парализирана. Сенатът прави четвърти опит да гласува внесения от републиканците законопроект за финансиране, който се превърна в повод за спирането на работата на правителството. Какви са очакванията разказва CNN.

Сенатът ще гласува предложения от Републиканската партия законопроект за финансиране, който вече три беше отхвърлен. Очаква се демократите да го блокират отново.

"Не искаме да преговаряме. Искаме правителството да продължи да функционира", заяви прессекретарят на Белия дом Карълайн Ливит.



Хаким Джефрис, лидер на малцинството в Камарата на представителите, посочи: "Готови сме, желаем и можем да седнем на масата за преговори с всеки, по всяко време и на всяко място."



Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тун обмисля разговор с лидера на малцинството Чък Шумър. Ако гласуване се провали, Тун заяви, че ще внесе законопроекта за нов вот в понеделник.



"Молим демократите просто да приемат законопроекта за финансиране на правителството за още няколко седмици, за да може работата да продължи", посочи той.



Демократите настояват, че не искат да гласуват отново по същия законопроект. Те искат промени, като основната им цел е да спрат увеличаването на здравните вноски за хората, които разчитат на закона за достъпни здравни грижи.

Какво се случва в САЩ, когато работата на правителството спре​



"Приемете споразумение за разходите, което действително отговаря на нуждите на американския народ и в същото време решава кризата в здравеопазването, предизвикана от републиканците", заяви Джефрис.



Междувременно Белият дом съобщи, че президентът Доналд Тръмп планира да уволни хиляди федерални служители, докато работата на правителството е блокирана.



"Ще разгледаме агенциите, които не съответстват на ценностите на администрацията и които смятаме за разхищение на парите на данъкоплатците", коментира Ливит.



Според двама високопоставени представители посочиха това може да започне още днес или през уикенда.

