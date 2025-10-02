Вашингтон се готви за продължително спиране на работата на властите, след като законодателите са в патова ситуация и пропуснаха крайния срок за финансиране на правителството.

Републиканците подкрепиха краткосрочна мярка за финансиране на правителството на сегашните нива до 21 ноември, но демократите я блокираха, настоявайки, че мярката трябва да отговори на техните опасения относно здравеопазването. Те искат да отменят съкращенията на Medicaid в мегазаконопроекта на президента Доналд Тръмп, приет това лято, както да удължат данъчните облекчения, които правят здравноосигурителните премии по-достъпни за милиони хора.

Снимка: БГНЕС

Републиканците нарекоха предложението на демократите „неработещо“, което ще струва на американските данъкоплатци повече от 1 трилион долара. Нито една от страните не показва признаци на отстъпление.

Ето и основните въпроси и отговори за спирането на работата на правителството:

Какво точно се случва по време на спирането?

С началото на спирането на работата на правителството, демократите и републиканците в Конгреса гневно се обвиняват взаимно и отказват да отстъпят от позициите си. Сега, след като е настъпил спад във финансирането, законът изисква от агенциите временно да освобождават от работа своите служители. Тези, които работят за защита на живота и имуществото, остават на работа, но не получават заплащане, докато не приключи спирането.

Бюджетната служба на Белия дом започва процеса с инструкции към агенциите, че е настъпил спад в бюджетните кредити и те трябва да започнат организацията на дейностите по спиране.

Бюджетната служба на Конгреса изчислява, че приблизително 750 000 федерални служители могат да бъдат временно отстранени от работа, като общата дневна стойност на тяхното възнаграждение е около 400 милиона долара.

Кои правителствени служби продължават да работят?

Всъщност много… Разследващите на ФБР, служителите на ЦРУ, авиодиспечерите и агентите, управляващи контролно-пропускателни пунктове на летищата, продължават да работят. Същото важи и за въоръжените сили.

Снимка: БГНЕС

Програмите, които разчитат на задължителни разходи, обикновено продължават по време на спиране на работата. Плащанията за социално осигуряване продължават. Възрастните хора, разчитащи на Medicare покритие, все още могат да посещават своите лекари, а доставчиците на здравни услуги могат да получат възстановяване на разходите си.

Здравните грижи за ветераните също продължават. Медицинските центрове и амбулаторните клиники за ветерани ще бъдат отворени, а обезщетенията за ветерани ще продължат да се обработват и предоставят.

Ще получат ли заплащане освободените от работа федерални служители?

Да. През 2019 г. Конгресът прие законопроект, с който се утвърждава изискването служителите, освободени от работа, да получават заплащане със задна дата, след като операциите се възобновят.

С наближаването на крайния срок в полунощ президентът Доналд Тръмп заяви, че спирането на работата на правителството е „вероятно“. Той обвини демократите за безизходицата, като твърдеше, че искат да финансират здравеопазването за хора, живеещи незаконно в САЩ.

Въпреки че в крайна сметка ще получат заплащане, освободените от работа служители и тези, които остават на работа, може да се наложи да останат без една или повече от редовните си заплати в зависимост от това колко дълго ще продължи спирането на работата, което създава финансов стрес за много семейства.

Военнослужещите също ще получат обратно всички пропуснати заплати, след като федералното финансиране се възобнови.

Работят ли пощенските услуги?

Да. Пощенската служба на САЩ не е засегната от спирането на работата на правителството. Това е независима организация, финансирана чрез продажбата на своите продукти и услуги, а не от данъчни долари.

Какво се затваря по време на спиране на работата?

Всички администрации имат известна свобода на действие да избират кои услуги да замразят и кои да запазят по време на спиране на работата.

Първото президентство на Тръмп работи за смекчаване на въздействието на най-дългото частично спиране на работата в страната през 2018 и 2019 г. Но във вторник Тръмп заплаши с възможността за увеличаване на напрежението, което идва със спирането на работата.

Снимка: БГНЕС

„Можем да правим неща, които са необратими, които са лоши за тях“, каза Тръмп за демократите. „Като например да съкратим огромен брой хора, да съкратим структури, които им харесват, да съкратим програми, които им харесват.“

Всяка федерална агенция разработва свой собствен план за спиране на работата. Плановете очертават кои работници ще останат на работа по време на спиране на работата и кои ще бъдат освободени от работа.

Government shutdown: Федералното правителство на САЩ спря работа

В провокативен ход, Службата за управление и бюджет на Белия дом заплаши с масово уволнение на федерални служители при спиране на работата. В меморандум се казва, че програмите, които не са получили финансиране чрез мегазаконопроекта на Тръмп това лято, ще понесат най-голямата тежест от спирането на работата.

Агенциите трябва да обмислят издаването на известия за намаляване на персонала за онези програми, чието финансиране изтича, които нямат алтернативни източници на финансиране и „не са в съответствие с приоритетите на президента“, се казва в меморандума.

Това би била много по-агресивна стъпка, отколкото при предишни спирания на работата, когато освободените федерални служители се връщаха на работа след края на спирането. Намаляването на персонала не само ще съкрати служителите, но и ще премахне щата, което би предизвикало поредни сътресения във федералната работна сила, която вече е изправена пред големи съкращения.

Какво планират агенциите?

Министерството на здравеопазването и социалните услуги ще освободи от работа около 41% от персонала си от близо 80 000 служители, според план за действие при извънредни ситуации, публикуван на уебсайта му.

Като част от този план, Центровете за контрол и превенция на заболяванията, базирани в Атланта, ще продължат да наблюдават огнищата на болести, докато дейностите, които ще бъдат спрени, включват изследвания на здравните рискове и начини за предотвратяване на заболявания.

Снимка: БГНЕС

В Администрацията по храните и лекарствата „способността ѝ да защитава и насърчава общественото здраве и безопасност ще бъде значително засегната, като много дейности ще бъдат забавени или преустановени“. Например, агенцията няма да приема нови заявления за лекарства или медицински изделия, които изискват плащане на потребителска такса.

Национална паркова служба: Тя все още не е обявила дали ще затвори своите над 400 обекта в САЩ за посетители. Служители заявиха, че плановете за действие при извънредни ситуации все още се актуализират и ще бъдат публикувани на уебсайта на службата.

Много национални паркове, включително Йелоустоун и Йосемити, останаха отворени по време на 35-дневното затваряне по време на първия мандат на Тръмп.

Въздействие върху икономиката

Филип Суейгъл, директор на Бюджетната служба на Конгреса, заяви, че краткото затваряне няма огромно въздействие върху икономиката, особено след като федералните служители по закон получават заплащане със задна дата. Но „ако затварянето продължи, това може да породи неясноти относно ролята на правителството в нашето общество и какво е финансовото въздействие върху всички програми, които правителството финансира. Въздействието не е незабавно, но с течение на времето има отрицателно въздействие на затварянето върху икономиката“, добави той.

Пазарите не са реагирали бурно на предишните спирания, съобщава Goldman Sachs Research. В края на трите продължителни периода на затваряне От началото на 90-те години на миналия век, пазарите на акции са завършили без промяна или с ръст след първоначалния спад.

Затварянето на икономиката от страна на правителството би намалило растежа с около 0,15 процентни пункта за всяка седмица или с около 0,2 процентни пункта на седмица, след като се включат ефектите върху частния сектор, а растежът би се увеличил със същата кумулативна сума през тримесечието след повторното отваряне, пише Алек Филипс, главен политически икономист за САЩ в Goldman Sachs.

Редактор: Емил Йорданов