-
Мама работи: Достатъчно добре ли обезпечава законът работещите майки
-
Нови два изтребителя F-16 пристигнаха в България
-
Сняг и задръствания по магистралите: Как институциите се включиха в справянето с извънредната метеорологична ситуация
-
Бургаско под вода: Поройните дъждове не са прецедент
-
Тръмп даде ултиматум на "Хамас" да приеме мирното му предложение за Газа
-
Жена застава начело на Англиканската църква за пръв път в 1400-годишната ѝ история
Какви са границите, които един артист си поставя, за покаже автентичност, без да минава бариерите
В рубриката „Предизвиквам те” Деси Жаблянова ни среща с ексцентричния Иво Димчев, за когото сцената значи свобода. Какви са границите, които един артист си поставя, за покаже автентичност, без да минава бариерите, Димчев разказва, докато изпълнява своето предизвикателство – да раздава флаери на улицата.
На 4-ти октомври пък Димчев ще изненада публиката си в Зала 1 на НДК с интерактивно шоу, в което ще представи новия си албум и книга "Over 20".
„Предизвиквам те”: Ще успее ли актьорът Михаил Милчев да изчисти Авгиевите обори
Последвайте ни