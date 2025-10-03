В рубриката „Предизвиквам те” Деси Жаблянова ни среща с ексцентричния Иво Димчев, за когото сцената значи свобода. Какви са границите, които един артист си поставя, за покаже автентичност, без да минава бариерите, Димчев разказва, докато изпълнява своето предизвикателство – да раздава флаери на улицата.

На 4-ти октомври пък Димчев ще изненада публиката си в Зала 1 на НДК с интерактивно шоу, в което ще представи новия си албум и книга "Over 20".