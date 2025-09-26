В рубриката „Предизвиквам те” Деси Жаблянова ни среща с актьора Михаил Милчев – човекът, който влиза в кожата на Авгий в премиерната за сезона постановка на театър София „Херкулес VS Авгий”, а самата постановка определя като „толкова забавна, че достига моменти на тъга”.

„Предизвиквам те”: Баскетбол и български ритми

"Това е драматургията - да изследваш какви избори прави човек и да осъзнаеш кои си ти самият. В театъра това е едно от най-важните неща - да бъдеш отворен на сцената и да оставиш публиката да бъде твой съавтор", каза Милчев. Според него, както на сцената, така и в живота, промяна и революция могат да настъпят от себеосъзнаването и правото да използваш собствения си избор.

"В България хората много често казват "Но това няма как да стане". Напротив - промяна винаги е възможна, просто трябва да заменим думата "аз" с думата "ние", разказа още Милчев.

Премиерата на спектакъла „Херкулес VS Авгий” ще бъде на 26-и септември.