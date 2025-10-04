Микро- и нанопластмасите в почвите се превръщат в нарастващ екологичен проблем, като вече може да се открие нанопластмаса и в корените на житните растения, съобщи австрийската информационна агенция АПА.

Констатацията е на изследователи от Техническия университет в Грац. Все още не е установено дали вредните частици проникват и в житните зърна, но това се проучва, уточняват учените.

Изследването е дело на научен екип, ръководен от Йоханес Ратенбергер от Техническия университет в Грац. Той търси начин да наблюдава натрупването на нанопластмаса и поникването ѝ в растенията.

Проведени са първите лабораторни опити със зимна пшеница, при които изследователите откриват наличието на нанопластмаса в корените.

„Намерихме значително количество“, каза Ратенбергер, цитиран от АПА.

За първите си опити учените маркирали частиците нанопластмаса с микроскопични следи от злато.

„Обвиваме малко златно ядро с тънък слой полистирол. Под електронния микроскоп това златно ядро може да бъде ясно идентифицирано“, обясни ръководителят на проекта пред АПА.

Изследователите използват сканиращ и трансмисионен електронен микроскоп. С помощта на втория може да се разграничи частица с размер една десетмилионна от милиметъра — тоест по-малка от разстоянието между атомите в кристалите.

„Анализите на досегашните ни лабораторни опити показват, че земеделските култури по принцип поемат нанопластмаса и можем да го докажем с нашите методи“, обясни още физикът от Грац. „В каква степен се случва това, в кои части на растенията се натрупва нанопластмасата най-много и какви са разликите между различните видове растения, ще покаже бъдеща научна работа“, допълни Ратенбергер.

Научният екип от Грац вече е започнал полеви опити в рамките на изследователската мрежа ACR (Австрийско кооперативно изследване), при които житните зърна ще бъдат изследвани след жътва. В проекта участват също Институтът за обработка на зърното и Институтът за изследване на храните в Австрия.

Целта е да се проучат въздействията на микро- и нанопластмасите върху качеството на зърното и брашното, както и да се изготвят конкретни препоръки за ограничаване на замърсяването, допълва АПА.

Редактор: Мария Барабашка