Република Северна Македония (РСМ) е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията. Това написа в профила си в X президентът Румен Радев след телефонен разговор с президента на РСМ Гордана Силяновска.

"Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност РСМ да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието", написа той.

Редактор: Ивайла Митева