Протест пред сградата на Антикорупционната комисия. Тази сутрин там се събраха представители на младежкото „ДПС - Ново начало”. Според тях КПК е „бухалка” на ПП-ДБ.

„Събрахме се тук, за да кажем, че искаме закриване на Антикорупционната комисия, понеже тя е бухалка в ръцете на ПП–ДБ. Театърът, който правят вече няколко месеца, се случва така: те идват и си поръчват техни хора с партиен билет. Използват по най-грозния начин бухалката на Антикорупционната комисия, за да уреждат вътрешнопартийните си сметки. Заедно с техния „бащица“ Радев, с Копринков и Узунов. Преди два месеца нашият лидер Делян Пеевски ясно и категорично каза: „Искам закриване на Антикорупционната комисия”. При него има синхрон между думи и дела. И днес сме тук, за да кажем, че потвърждаваме това и очакваме час по-скоро преустановяване на тяхната дейност”, заяви Радослав Ревански от „ДПС – Ново начало”.

В същото време на място отидоха представители на ПП, за да дадат показания по всички дела, в които се споменават техните имена.

„Очакваме да не се бави повече разследването за четиримата души, защото се използва като причина те да бъдат държани в ареста. А те реално са невинни”, каза Петков.