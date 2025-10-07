От утре НАП и КЗП започват да глобяват търговците, които не спазват разпоредбите в Закона за въвеждане на еврото. Ще се следи за необосновано вдигане на цените и за нарушения при обозначаване на цените в лева и евро. Темата коментира Александър Колячев, временно изпълняващ длъжността председател на комисията за защита на потребителите, в студиото на „Пресечна точка”.

Той обясни, че новият сайт kolkostruva.bg трябва да ориентира потребителите за нивата на цените на 101 продукта от голямата потребителска кошница. Колячев посочи, че трябва да мине малко време, за да бъде налична цялата информация. Към момента има повече от 80 дружества, които вече са в платформата, 40 са в процес на изчакване. Той призова останалите 130 дружества да попълнят данните, тъй като това е тяхно задължение, а гратисния период изтича. Експертът каза още, че предвидените санкции са от 10 до 100 000 лв. глоба, а при повторно нарушение може да стигнат до 200 000 лв.

Калоянчев каза, че се дискутира въпросът дали в сайта да бъде включена информация за марката на съответните продукти.

Той каза още, че имат подадени сигнали за нередности, на които се реагира. И допълни, че глобата от 9 октомври ще бъде от 600 до 7000 лв., а при повторно нарушение - двойно.

За аптеките, които трябва да подадат информация, Калоянчев каза, че се очаква тя да бъде изпратена.

